Первые шаги Джо Байдена на посту президента США обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 21 января, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут эфир на тему «Первые шаги Джо Байдена на посту президента США. Как защитить Россию и мир от щупалец американской демократии?».

Джо Байден вступил в должность президента Соединенных Штатов Америки. Окружение нового лидера США известно своими русофобией и маниакальным желанием насаживать цветные революции и развязывать войны. Уже сейчас бывший посол США в России Майкл Макфол строчит истеричные твиты о происходящем в нашей стране, предлагает при помощи американских социальных сетей продвигать правильный контент, а по сути осуществлять цензуру. Виктория Нуланд готовит партию «печенья» для оппозиционеров на постсоветском пространстве, да и для самой России. Прибалтийские лидеры после вступления в должность Джо Байдена разразились новой порцией русофобии: предлагают очередные санкции и готовы опередить Польшу по количеству антироссийской риторики. Украинские политики воспринимают вступление Байдена в должность как возвращение государя.

В рамках эфира мы обсудим, насколько резко поменяется внешняя политика США, как быстро демократы развяжут новые войны, в какой части света вспыхнут конфликты, какой из республик бывшего СССР стоит готовиться к «майдану», кого из российских оппозиционеров будет поддерживать посольство США.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: американисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru