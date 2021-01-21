Солдат-срочник Шамсутдинов получил 24,5 года за расстрел сослуживцев

Чита, 21 января. Суд в Чите вынес приговор рядовому-срочнику Рамилю Шамсутдинову. Он признан виновным в убийстве сослуживцев и приговорен к 24,5 года колонии строгого режима.

Гособвинитель ранее настаивал на 25-летнем сроке заключения для срочника.

Бойня произошла в одной из воинских частей в октябре 2019 года. Преступник во время сдачи караула открыл огонь по военнослужащим. Шамсутдинов убил восемь человек, еще двое были госпитализированы с серьезными ранениями. По словам стрелка, причиной расправы стали неуставные отношения, сообщал ФАН.