Армия Гватемалы не смогла остановить мигрантов из Гондураса

Гватемала, 21 января. Более 3000 нелегальных мигрантов вернулись в Гондурас после столкновений с силовиками Гватемалы на границе двух стран, однако часть каравана смогла дойти до границы Мексики. Об этом сообщает гондурасское издание Diario Tiempo.

18 января подразделения гватемальской армии и полиции остановили караван из 6000 человек, которые намерены через территорию Мексики добраться до Соединенных Штатов. В ходе столкновений силовики применили дубинки и слезоточивый газ, пострадали десятки гондурасцев.

