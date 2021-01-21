Армия Гватемалы не смогла остановить мигрантов из Гондураса

Гватемала, 21 января. Более 3000 нелегальных мигрантов вернулись в Гондурас после столкновений с силовиками Гватемалы на границе двух стран, однако часть каравана смогла дойти до границы Мексики. Об этом сообщает гондурасское издание Diario Tiempo.

18 января подразделения гватемальской армии и полиции остановили караван из 6000 человек, которые намерены через территорию Мексики добраться до Соединенных Штатов. В ходе столкновений силовики применили дубинки и слезоточивый газ, пострадали десятки гондурасцев.

A caravan of US-bound Central American migrants has been met with truncheons and tear gas in #Guatemala, where security forces blocked their path.#Honduras #MigrantCaravan



Full Story: https://t.co/cg8Be3myBq pic.twitter.com/sO0b9bDSlT — Global News (@GlbBreakNews) January 18, 2021

Власти Гондураса выразили протест и потребовали от Гватемалы досконального расследования фактов превышения должностных полномочий. Против жестокого обращения с мигрантами выступил омбудсмен правительства Гватемалы Хордан Рохас.

«Выражаю свою тревогу и озабоченность в связи с тем, что правительство перебросило силы полиции и армии, чтобы силой сдержать проход мигрантов из Гондураса, — заявил он. Мигранты бегут от социального неравенства, нищеты и насилия и не могут подвергаться жестокому и бесчеловечному обращению на территории Гватемалы. Хотелось бы, чтобы с такой яростью армия боролась с организованной преступностью».

Caravana de migrantes: "Ojalá que el ejército combatiera al crimen organizado en Guatemala con esa vehemencia", dice procurador de DD.HH. | https://t.co/JwqLZzbkk6 pic.twitter.com/gtVlfxdnmC — Telenoticias (@Telenoticias7) January 20, 2021

За последние пять дней были депортированы 3228 граждан Гондураса, в том числе 461 ребенок. В настоящее время в Гватемале более 1500 гондурасских мигрантов, преодолевших границу, продолжают движение в сторону Мексики в обход полицейских кордонов. Малочисленные группы гондурасцев уже прибывают в приграничный город Текун-Уман в гватемальском департаменте Сан-Маркос.

En Guatemala el segundo contingente fue debilitado y miles de hondureños son retornados a su país, pero en la frontera de Tecún Umán unos tres mil migrantes esperan unirse en un contingente para ingresar a México por el río Suchiate. #CaravanaMigrante2021 https://t.co/WTZXrTL60f pic.twitter.com/by8VqvhBEZ — Tierra de Todas (@TierraDeTodas) January 19, 2021

Мексиканские власти также предупредили, что не пропустят ни одного нелегального мигранта. Сотни солдат мексиканской национальной гвардии размещены у берегов реки Сучиате, по которой проходит граница Гватемалы и Мексики.

Miles de migrantes hondureños cruzan en caravana a Guatemala. Rompieron el cerco policial y avanzan hacia la frontera con México, se dirigen a Estados Unidos. La Guardia Nacional mexicana ya está desplegada en la frontera sur. pic.twitter.com/kAT1ONwaDU — Armando Alvarez (@alvarez_armando) January 16, 2021

17 января более 8000 мигрантов из Гондураса штурмом взяли КПП на границе Гондураса и Гватемалы и продолжили движение в сторону границы Мексики. В администрации нового президента Джо Байдена предупредили: ближайшее время мигранты не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов и получить там убежище.