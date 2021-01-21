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Армия Гватемалы не смогла остановить мигрантов из Гондураса

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Армия Гватемалы не смогла остановить мигрантов из Гондураса

Гватемала, 21 января. Более 3000 нелегальных мигрантов вернулись в Гондурас после столкновений с силовиками Гватемалы на границе двух стран, однако часть каравана смогла дойти до границы Мексики. Об этом сообщает гондурасское издание Diario Tiempo.

18 января подразделения гватемальской армии и полиции остановили караван из 6000 человек, которые намерены через территорию Мексики добраться до Соединенных Штатов. В ходе столкновений силовики применили дубинки и слезоточивый газ, пострадали десятки гондурасцев.

Власти Гондураса выразили протест и потребовали от Гватемалы досконального расследования фактов превышения должностных полномочий. Против жестокого обращения с мигрантами выступил омбудсмен правительства Гватемалы Хордан Рохас.

«Выражаю свою тревогу и озабоченность в связи с тем, что правительство перебросило силы полиции и армии, чтобы силой сдержать проход мигрантов из Гондураса, — заявил он.

Мигранты бегут от социального неравенства, нищеты и насилия и не могут подвергаться жестокому и бесчеловечному обращению на территории Гватемалы. Хотелось бы, чтобы с такой яростью армия боролась с организованной преступностью».

За последние пять дней были депортированы 3228 граждан Гондураса, в том числе 461 ребенок. В настоящее время в Гватемале более 1500 гондурасских мигрантов, преодолевших границу, продолжают движение в сторону Мексики в обход полицейских кордонов. Малочисленные группы гондурасцев уже прибывают в приграничный город Текун-Уман в гватемальском департаменте Сан-Маркос.

Путь мигрантов через Гватемалу

Мексиканские власти также предупредили, что не пропустят ни одного нелегального мигранта. Сотни солдат мексиканской национальной гвардии размещены у берегов реки Сучиате, по которой проходит граница Гватемалы и Мексики.

17 января более 8000 мигрантов из Гондураса штурмом взяли КПП на границе Гондураса и Гватемалы и продолжили движение в сторону границы Мексики. В администрации нового президента Джо Байдена предупредили: ближайшее время мигранты не смогут попасть на территорию Соединенных Штатов и получить там убежище.

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