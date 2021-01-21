Американку подозревают в шпионаже в пользу России

22-летнюю Райли Уильямс подозревают в намерении передать ноутбук спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси российским спецслужбам. ФАН разыскал обвинительное заключение специального агента ФБР.

ФБР задержало жительницу Пенсильвании, 22-летнюю Райли Джун Уильямс, участвовавшую 6 января в штурме Капитолия. Ее подозревают в проникновении в кабинет спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и похищении с ее стола ноутбука. Сведения об этом в ФБР получили от одного из знакомых арестованной, с которым она якобы поделилась видео похищения.

Райли Уильямс нашли в Пенсильвании, где она проживает постоянно, и экстрадировали в Вашингтон. Слушания о долгосрочном аресте Райли Уильямс состоятся 21 января. ФАН нашел предварительное обвинительное заключение спецагента ФБР. В нем дознаватель, собирающий материалы для суда, указал, что Уильямс можно отпустить до суда. Однако обвинитель хочет оставить ее за решеткой: ей готовятся предъявить обвинения в шпионаже в пользу России, и она, по мнению обвинителя, может сбежать. Пока Райли Уильямс предъявлено всего три обвинения: проникновение на режимный охраняемый объект, нарушение функционирования органов власти и хищение госсобственности. Сверху прокурор хочет накинуть покушение на продажу ноутбука Службе внешней разведки России.

У обвинения есть засекреченный свидетель, бывший романтический партнер Уильямс. Их общие друзья показали ему видео, на котором Райли якобы берет лаптоп из офиса Пелоси. Свидетель утверждает, что обвиняемая намеревалась отправить устройство другу в России, а он планировал продать его СВР РФ, но этот план провалился, и она либо спрятала похищенное, либо уничтожила его.

За шпионаж в пользу России Райли Уильямс грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. Обвиняемая — активная сторонница республиканцев и экс-президента Дональда Трампа, за что и получит реальный тюремный срок. Она пришла к Капитолию 6 января после получения информации о фальсификации результатов выборов, в том числе с участием «мертвых душ». Из обвинительного заключения видно, что правоохранители обратили внимание на Райли Уильямс, поскольку при проникновении в Капитолий она занимала активную роль: воодушевляла протестующих криками и направляла их в сторону офиса спикера Пелоси.

Напомним, еще 5 лет назад ФАН сообщал, что в списках активных избирателей США десятки лет голосуют давно умершие граждане.