Воспитанник детского дома пропал в Бурятии

Улан-Удэ, 21 января. Правоохранительные органы объявили в розыск 17-летнего Максима Черных. Парень вышел из общежития Бурятского аграрного колледжа им. Ербанова в селе Кижинга и пропал.

Максим является воспитанником детского дома, из родственников только тетя. Eго видели в последний раз 13 января, подросток был одет в удлиненную куртку, трико, на ногах черные зимние кроссовки, на голове вязаная шапка такого же цвета. Полицейские выяснили, что у парня с собой не было ни денег, ни сумки с вещами.

По данным источника ФАН, Максим был достаточно замкнутым ребенком и не хотел продолжать обучение в колледже. Близким он сообщил, что планирует дождаться совершеннолетия и пойти служить в армию. По предварительной информации, в общежитии алкоголь и наркотики пропавший несовершеннолетний не употреблял.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Максима Черных, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (30141) 32-484, 8 (914) 834-87-39, 8 (983) 335-35-46 или 102 (112).

Ранее стало известно, что волонтеры нашли 17-летнюю школьницу, которая пропала 19 января. Как сообщили полицейские, подросток найдена живой.