Депутаты Европарламента хотят прекратить строительство «СП-2» из-за Навального

Страсбург, 21 января. Европарламент попытается помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». Депутаты потребуют ввести санкции против России из-за ареста блогера Алексея Навального.

Документ готовят к рассмотрению уже в четверг, 21 января. Требование готовы поддержать фракции либералов, зеленых, консерваторов и социал-демократов.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Навального задержали в аэропорту Шереметьево. Его отправили в СИЗО на 30 суток за нарушение условий наказания по делу «Ив Роше».