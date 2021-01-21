Саперы ВС РФ испытывают приборы поиска взрывоопасных предметов

Москва, 21 января. Робототехнические комплексы тестируются в Международном противоминном центре Вооруженных сил РФ. Осматриваются комплексы «Скарабей» и «Сфера», комплекс разминирования МИКР.

Проверку проходят приборы поиска взрывоопасных предметов, которые основаны на новых принципах действия. Об этом сообщил ТАСС начальник центра Владимир Сидоренко.

«Совместно с Центральным научно-исследовательским испытательным институтом инженерных войск и предприятиями промышленности активно проводится апробация новейших средств инженерного вооружения в войсковых условиях и освоение приборов поиска взрывоопасных предметов, основанных на новых принципах действия», — сказал Сидоренко.

Начальник Международного противоминного центра ВС РФ рассказал, что, в частности, идет работа над проверкой многофункционального инженерного комплекса разминирования МИКР.

Также 19 января комплексные занятия военнослужащих инженерно-саперного полка Западного военного округа (ЗВО) прошли в Ленобласти. Саперы ЗВО провели занятия по расчистке местности от снарядов.