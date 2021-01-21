Сенаторы готовы оперативно принять закон о треш-стримах

Москва, 21 января. Российские сенаторы готовы принять закон о признании так называемых треш-стримов отягчающим обстоятельством при определении судом наказания.

Парламентарии направили свое предложение о признании треш-стримов отягчающим обстоятельством в государственные органы — в Верховный Суд РФ, Генпрокуратуру, Минюст, МВД, ФСБ, Следственный комитет. Они ждут от них мнений по поводу законодательного изменения.

«В случае поддержки этой идеи данный законопроект максимально быстро будет подготовлен и внесен в Госдуму», — сказала первый зампред профильного комитета СФ по законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова в беседе с ТАСС.

Она подчеркнула, что к этой проблеме необходимо подойти решительно, но взвешенно, а также предложить эффективные меры. По ее мнению, внесение изменений в Уголовный кодекс может серьезно сократить проблему, связанную с кибербуллингом.

Треш-стримы — это трансляция в прямом эфире в Сети насилия и издевательств над людьми. Одним из последних резонансных дел такого рода стала история вокруг блогера Станислава Решетникова, известного под ником Reeflay. Мужчина вел трансляцию из своего дома, во время которой его возлюбленная умерла. Только после приезда врачей, которые констатировали смерть, трансляция завершилась.