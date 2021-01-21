Российской межконтинентальной ракетой С-28 «Сармат» восхитились в Китае

Пекин, 21 января. Последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет России С-28 «Сармат» обеспечивает ядерное сдерживание НАТО, считают на китайском портале Sina.

«Сармат» весит около ста тонн и имеет дальность стрельбы не менее десяти тысяч километров, сказано в обзоре. Эта баллистическая ракета может нести до 16 новейших управляемых боеголовок. Такая ударная сила считается беспрецедентно мощной.

«Американские военные заявили, что ее можно перехватить только 500 ракетами», — утверждает автор.

Разработка проекта нового поколения баллистических ракет России С-28 была начата в 2009 году, министр обороны лично контролировал создание «Сармата». Россия возлагала большие надежды на новую ракету и выделила на ее разработку более 70 миллиардов рублей.

Спустя семь лет состоялся первый официальный полет межконтинентального баллистического изделия. Военный комплекс успешно прошел испытания. Известно, что он имеет одну из последних российских разработок — жидкостные ракетные двигатели на двух ступенях.

Пользователь Sina рассуждает, что «Сармат» разработан в двух версиях, потому что одна из них предназначены для США, а другая нацелена на Европу. Свои предположения он аргументирует различием в дальности стрельбы и изначальной массе. При этом обе модификации могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением, добавляет автор.

Круговое вероятное отклонение ракеты составляет около 150 метров. Страшно подумать, что для уничтожения такой большой страны, как Франция, будет достаточно всего одной ракеты «Сармат», сказано в заключении статьи.

Ранее автор издания The National Interest назвал ядерную триаду России. Он также выделил ракеты С-28 «Сармат».