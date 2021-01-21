Тысячи машин Haval отзовут в России из-за риска возгорания

Москва, 21 января. Китайская компания Haval отзывает более 16 тысяч кроссоверов в России из-за риска возгорания, сообщил автоконцерн.

В ремонт отправятся автомобили моделей F7 и F7x, проданные в России с мая 2019 года по январь 2021 года. К такому решению пришли в компании из-за риска возгорания кроссоверов.

«Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке», — пояснили в Haval.

В конце прошлого года Haval запатентовала в России новое поколение кроссовера H6. Предполагается, что машина составит конкуренцию Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, а также, вероятно, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Chery Tiggo 8.