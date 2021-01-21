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ООН анонсировала дату возвращения США в Парижское соглашение по климату

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ООН анонсировала дату возвращения США в Парижское соглашение по климату

Вашингтон, 21 января. Соединенные Штаты официально снова станут членами Парижского соглашения по климату 19 февраля 2021 года. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2017 году подписал указ о выходе США из договора. По его мнению, обязательства, которые американской стороне приходилось исполняться в рамках Парижского соглашения по климату, не соответствовали национальным интересам Соединенных Штатов. По его условиям, США должны были сократить выбросы парниковых газов к 2025 году на 26-28%.

Ранее избранный глава американского государства Джо Байден подписал указ о возвращении США в Парижский договор по климату. Это стало одним из первых его решений на посту президента страны.

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