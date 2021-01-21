Renault планирует выпустить для российского авторынка пять новых моделей

Москва, 21 января. Автопроизводитель Renault раскрыл планы по выпуску на российском рынке новых моделей. До 2025 года в РФ появятся пять автоновинок.

В первом квартале нынешнего года Renault представит в России новое поколение популярного кроссовера Duster. В этом же году будут выпущены несколько спецверсий уже существующих моделей, рассказал генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

«До 2025 года Renault планирует запустить еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса», – подчеркнул топ-менеджер.

Подробную информацию о новинках Птачек не раскрыл. Он при этом не исключил запуск электромобилей в России.

Стоимость автомобилей Renault в 2020 году в РФ выросла на 10%. В этом году рост цен продолжится.