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Renault планирует выпустить для российского авторынка пять новых моделей

Renault планирует выпустить для российского авторынка пять новых моделей

Москва, 21 января. Автопроизводитель Renault раскрыл планы по выпуску на российском рынке новых моделей. До 2025 года в РФ появятся пять автоновинок.

В первом квартале нынешнего года Renault представит в России новое поколение популярного кроссовера Duster. В этом же году будут выпущены несколько спецверсий уже существующих моделей, рассказал генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

«До 2025 года Renault планирует запустить еще четыре новинки, в том числе модели, построенные на новой, общей с Lada платформе CMF-B. Кроме того, Renault планирует выйти в другие сегменты и запустить новую модель C-класса», – подчеркнул топ-менеджер.

Подробную информацию о новинках Птачек не раскрыл. Он при этом не исключил запуск электромобилей в России.

Стоимость автомобилей Renault в 2020 году в РФ выросла на 10%. В этом году рост цен продолжится.

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