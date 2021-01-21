Der Spiegel признал российский газ «экологичнее» американского

Берлин, 21 января. США на территории ФРГ ведут с Россией «холодную газовую войну». Немецкий журнал Der Spiegel разобрался, чей газ безопаснее для окружающей среды.

Российский природный газ признали более «экологичным». Издание уверено, что риск его утечки во время подачи по трубопроводу минимален, передает «Слово и дело» со ссылкой на Der Spiegel.

Американский сжиженный газ опасен уже в своем способе добычи, в процессе которого используют отравляющие почву и грунтовые воды химикаты. \более того, в случае его поставки в ФРГ придется расширять Эльбу, чтобы прошли мегатанкеры.

Ранее правительство ФРГ не изменило своего решения о «Северном потоке — 2», несмотря на новые санкции США. Строительство трубопровода продолжается, он проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.