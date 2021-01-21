Ученые из Китая открыли новый способ проникновения коронавируса в организм

Ханчжоу, 21 января. Коронавирусная инфекция может попасть в легкие или бронхи не только через белок АСЕ2, который считается основным каналом заражения, но и через ферменты AXL.

Китайские ученые Ведущей лаборатории структурной биологии провинции Чжэцзян совместно со специалистами Института перспективных исследований Вестлейк в Ханчжоу провели исследование и выяснили, что рецептор тирозин-протеинкиназы UFO (AXL) контактирует с N-доменом SARS-CoV-2.

AXL является мембранным белком, связанным с транспортировкой сигналов от внеклеточных соединительных тканей в цитоплазму клетки. Большое количество физиологических процессов регулируется AXL.

Недавно британские ученые заявили, что будут готовиться к разработке вакцин против нового штамма коронавируса. Мутационный вид инфекции был обнаружен в Великобритании, ЮАР и Бразилии.