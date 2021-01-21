Россиян предупредили о фальшивых сайтах по продаже вакцин от COVID-19

Москва, 21 января. Некоторые сайты торгуют вакциной от коронавируса. В их числе даже те, которые официально не продаются в России. Об этом заявили в Роскачестве.

Мошенники вновь начали свою активную деятельность. На этот раз они создали сайты, через которые продают вакцины от коронавируса от зарубежных компаний. Интерес к этим сайтам подогревается недоверием к российской разработке, отмечает в своем сообщении Роскачество.

«Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно «продают» через интернет вакцины от COVID-19, в том числе эксплуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному продукту», – говорится в сообщении.

Вместо российской вакцины «предприниматели» предлагают купить разработки Pfizer и Moderna. Эти вакцины еще не поставляются в России, поэтому вместо препарата покупатель может получить неизвестное вещество. Все желающие смогут ближе к концу января сделать прививку от COVID-19, напомнили в Роскачестве.

На днях сербские СМИ вступились за российскую вакцину «Спутник V». Они рассказали о попытках Запада скрыть информацию о препарате и оставить успехи разработчиков «в тени». Если бы не такое поведение со стороны других стран, мир бы мог уже остановить пандемию, считают издания Сербии.