Число прибывших в РФ иностранных граждан существенно сократилось

Москва, 21 января. Всего 5,2 миллиона иностранцев прибыло в Россию в период с января по ноябрь 2020 года. Разница по сравнению с этим же периодом 2019 года составила 70,2%, сообщили в МВД РФ.

В Россию в указанный промежуток времени чаще всего приезжали жители стран СНГ. Доля европейцев составила всего 7,3%, пишет РИА Новости.

«На граждан других стран приходится 12,4% от миграционного потока», — отметили в ведомстве.

Большинство иностранцев приехали в РФ с частными целями. Лишь 24% прибыли по рабочим делам.

Россия прекратила международное пассажирское авиасообщение 27 марта 2020 года. Это произошло на фоне пандемии коронавируса. С некоторыми странами авиаперелеты уже возобновлены.

Российская компания «Аэрофлот» недавно объявила о возобновлении авиасообщения с Финляндией. Самолеты в Хельсинки начнут летать с 28 января.