Снегопад и туман накроют Москву 21 января

Москва, 21 января. Температура воздуха в Москве 21 января будет на уровне примерно 11 градусов ниже нуля. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Переменная облачность со слабой метелью и небольшим туманом придут в столицу примерно в 11-12 часов дня. Сопровождаться неблагоприятные погодные условия будут кратковременным ослаблением видимости в пределах 1,5 км. Высота сугробов поднимется на три сантиметра. Такая погода продлится примерно до 19 часов вечера, сообщил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил о резком потеплении в европейской части России. По прогнозам синоптика, температура воздуха превысит климатическую норму на девять-десять градусов.