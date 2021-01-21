Посол России спрогнозировал отношения США и РФ при Байдане

Вашингтон, 21 января. Одним из приоритетов американской политики является сдерживание Москвы. Это, как считает посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, останется при новом президенте США Джо Байдане.

Россия будет судить о внешнеполитических подходах команды Байдена по делам, а не по риторике, сообщил Антонов. Он указал, что глава государства, как и всякий руководитель, подбирает себе в команду специалистов, которым больше всего доверяет.

«Думаю, что надо дать время новой команде определиться с внешнеполитическими приоритетами и подходами по конкретным вопросам и судить о ее международном курсе по практическим действиям, а не только на основании предвыборной риторики», — сказал дипломат в беседе с РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что особых перемен в американской политике по отношению к России ждать не стоит. По его словам, «системное сдерживание России остается альфой и омегой американской политики».

На днях кандидаты на пост глав Пентагона и госдепа Ллойд Остин и Энтони Блинкен сделали ряд заявлений, касающихся политики новой администрации Белого дома в адрес России и Китая. В частности, Блинкен назвал Москву одной из «угроз» Соединенных Штатов.