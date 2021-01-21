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Племянница Числова считает, что ее хотят довести до могилы магией

Племянница Числова считает, что ее хотят довести до могилы магией

Москва, 21 января. Племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова нашла куклу вуду и могильную землю у входа в свою квартиру. Она полагает, что ее хотят довести до могилы с помощью магии.

Конфликт в семье Числова с каждым днем только набирает обороты. Родственники короля эпизода обвиняют Светлану, что она якобы обманным путем купила у родного дяди квартиру. Они, по словам женщины, прибегают к довольно радикальным мерам, чтобы избавиться от родственницы.

«Сегодня я нашла под своей дверью записку, какую-то куклу. Вуду что ли?! Тут же лежит кучка земли — с могилы, наверно. Не знаю, что это такое. Господи, неужели родственники взялись за старое?! Кажется, история повторяется, это какой-то кошмар. Когда это все прекратится? Кому вообще все это надо? Кому не лень этим заниматься, что с этим делать?» — сказала племянница покойного Числова.

Женщина, как пишет «СтарХит», опасается за свою жизнь и даже написала завещание. По ее словам, брату, который также набрасывается на Светлану, ничего не достанется, если с ней что-то произойдет.

«Родственникам — ничего! Это очень важно — ничего! Может, правда, вызвать полицию, но боюсь, они только около виска покрутят. И вообще, после этой находки под дверью все валится из рук», — добавила родственница Александра.

О незаконном получении квартиры Светланой ранее рассказала адвокат матери артиста Майя Сандлер. Она обратила внимание, что квартиру Светлана купила за 4,5 млн рублей, при этом минимальная стоимость недвижимости превышает 6 млн.

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