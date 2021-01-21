Племянница Числова считает, что ее хотят довести до могилы магией

Москва, 21 января. Племянница актера Александра Числова Светлана Андрианова нашла куклу вуду и могильную землю у входа в свою квартиру. Она полагает, что ее хотят довести до могилы с помощью магии.

Конфликт в семье Числова с каждым днем только набирает обороты. Родственники короля эпизода обвиняют Светлану, что она якобы обманным путем купила у родного дяди квартиру. Они, по словам женщины, прибегают к довольно радикальным мерам, чтобы избавиться от родственницы.

«Сегодня я нашла под своей дверью записку, какую-то куклу. Вуду что ли?! Тут же лежит кучка земли — с могилы, наверно. Не знаю, что это такое. Господи, неужели родственники взялись за старое?! Кажется, история повторяется, это какой-то кошмар. Когда это все прекратится? Кому вообще все это надо? Кому не лень этим заниматься, что с этим делать?» — сказала племянница покойного Числова.

Женщина, как пишет «СтарХит», опасается за свою жизнь и даже написала завещание. По ее словам, брату, который также набрасывается на Светлану, ничего не достанется, если с ней что-то произойдет.

«Родственникам — ничего! Это очень важно — ничего! Может, правда, вызвать полицию, но боюсь, они только около виска покрутят. И вообще, после этой находки под дверью все валится из рук», — добавила родственница Александра.

О незаконном получении квартиры Светланой ранее рассказала адвокат матери артиста Майя Сандлер. Она обратила внимание, что квартиру Светлана купила за 4,5 млн рублей, при этом минимальная стоимость недвижимости превышает 6 млн.