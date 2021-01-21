Финансист объяснил разницу между накоплениями и инвестициями

Москва, 21 января. Эффективные способы дохода сравнил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Специалист отметил, что в первую очередь нужно определиться с поставленной целью — хочет человек приумножить или сберечь свои средства. Потому что в случае вложений действует правильно «чем больше риск, тем выше доходность». Самым безопасным и ликвидным считается способ накопления на банковских вкладах, однако он является низкодоходным. Ферапонтов охарактеризовал этот способ как «надежная подушка финансовой безопасности, которая особых денег не приносит».

В отличие от вкладов инвестиции представляют собой самостоятельную работу денежных средств, путем их вложения в различные активы — ценные бумаги, паи, недвижимость, покупку-продажу валюты в рамках «игры на волатильность».

Ранее Центробанк РФ сделал прогноз по уровню инфляции в 2021 году, а также перечислил факторы, влияющие на экономические показатели страны.