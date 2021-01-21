Офицер ВСУ устроил скандал из-за предпочитающего Украине Россию блогера

Киев, 21 января. Офицер ВСУ и блогер из Киева поругались из-за видео, в котором девушка между Украиной и Россией отдала предпочтение РФ.

На видео, блогер с ником di.rubens отвечает на вопросы своего коллеги. Девушке нужно было выбрать страну из пары Россия — США и Россия — Белоруссия, в обоих случаях блогер называет РФ. На предложение выбрать между Россией и Украиной di.rubens нехотя, а потом со смехом говорит: «Россия». Какой конкретно критерий отбора был предложен, не сообщается.

На запись обратил внимание украинский военнослужащий, который буквально разнес девушку из-за ее взглядов. Офицер Анатолий Штефан устроил скандал: он назвал поступок блогера постыдным и возмутился «непатриотическому воспитанию».

В ответ блогер обратилась к военному, назвав его «позором украинской армии», который воюет с мирным населением и хочет хайпа. Она также пообещала добиться возбуждения уголовного дела против мужчины.

На Украине зачастую происходят скандалы из-за России. Украинские радикалы жестко травят несогласных с их позицией сограждан, которые, например, призывают наладить с РФ отношения. Еще больше достается тем, кто защищает в стране русский язык.