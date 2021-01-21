National Interest оценило шансы F-35 уцелеть в воздушной дуэли против Су-57

Нью-Йорк, 21 января. Американский истребитель F-35 сможет уцелеть в бою против российского Су-57, если постарается не вступать в воздушную дуэль, сообщило издание The National Interest.

Исход гипотетического столкновения боевых машин представил на страницах журнала Марк Эпископос. Американский самолет, по словам журналиста, уступает российскому.

«По всей вероятности, F-35, оказавшийся в этой надуманной, гипотетической ситуации, использовал бы свое преимущество в некоторых стелс-функциях, чтобы попытаться ускользнуть от приближающегося Су-57», — подчеркнул Эпископос.

Воздушную дуэль один на один между Су-57 и F-35 американский журналист считает маловероятной. Это, по его словам, не соответствует реалиям современной войны. Такой сценарий, к тому же, подразумевает «катастрофическую» перспективу крупной войны между НАТО и Россией.

Су-57 является истребителем пятого поколения. Он предназначен для ликвидации всех видов целей в воздухе, на земле и на воде. Минобороны РФ ранее неоднократно заявляло, что самолет Су-57 прошел успешные испытания.

Пентагон недавно сделал срочный заказ компании Lockheed Martin Corp на изготовление новой партии F-35. На производство 133 истребителей-бомбардировщиков будет потрачено 903,6 млн долларов.