Врачи перечислили симптомы, которые говорят о болезни печени

Москва, 21 января. Хроническая усталость и боль в правом плече могут сигнализировать о жировом гепатозе печени, который проходит в скрытой форме.

Жировой гепатоз печени развивается, когда организм человека производит слишком много жира и недостаточно эффективно усваивает его. Злоупотребление алкоголем может усугубить ситуацию. Правда, заболевание может появиться у тех, кто практически вообще не пьет спиртного, пишет Express.

Усталость, которая является одним из признаков этого страшного заболевания, может быть периодической или постоянной, легкой или изнурительной. Нет никакой связи между тяжестью заболевания и уровнем усталости. Если печень опухает в ответ на жир, то, по словам специалистов, может появиться боль в правой верхней части живота или плече.

Впрочем, позаботиться о печени можно, в том числе наладив питание. Врачи назвали десять продуктов, которые улучшат работу органа. Например, черника и грейпфрут способствуют улучшению состояния печени.