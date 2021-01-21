Два человека едва не сгорели заживо во время пожара в Якутии

Олекминск, 21 января. Прокуратура Якутии возбудила проверку после пожара на территории жилого дома в микрорайоне «Аэропорт», следует из заявления пресс-службы регионального ведомства.

Возгорание произошло в Олекминском районе. Прибывшие на место событий сотрудники экстренных служб зафиксировали горение двухэтажного дома, построенного более 40 лет назад. В результате инцидента различные по степени тяжести травмы получили два человека. Подробности об их состоянии не разглашаются.

По итогам следственных мероприятий надзорный орган намерен дать правовую оценку соблюдению условий пожарной безопасности. Также правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

С начала нового года в Мордовии в результате пожара погибли шесть человек. Последней жертвой стала 73-летняя женщина, ее обгоревший труп спасатели нашли вблизи выхода из дома. Причины трагедии устанавливаются.