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Цена нефти Brent снизилась до 55,80 долларов после инаугурации Джо Байдена

Цена нефти Brent снизилась до 55,80 долларов после инаугурации Джо Байдена

Лондон, 21 января. Открытие торгов было ознаменовано незначительным падением стоимости мартовского фьючерса на нефть марки Brent, по информации лондонской межконтинентальной биржи ICE.

Согласно данным, цена снизилась вскоре после вступления в должность 46-го американского президента Джозефа Байдена и его инаугурации, которая состоялась 20 января на ступенях здания Конгресса США.

По состоянию на 05:30 по московскому времени цена нефти марки Brent упала на 0,36% и составила 55,80 долларов за баррель. Отмечается также, что цена за фьючерский контракт на нефть марки WTI снизилась на 0,48% и составила 53,05 долларов.

Ранее российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала необходимость укреплять экономическую устойчивость регионов страны.

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