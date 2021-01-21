Волонтеры нашли пропавшую девочку-подростка из Екатеринбурга

Екатеринбург, 21 января. Волонтеры и полиция нашли в Екатеринбурге 17-летнюю школьницу, которая пропала 19 января.

Девочка-подросток, как сообщили волонтеры, раньше никогда не пропадала. По информации регионального МВД, девушка на учете в полиции не состоит.

Рост пропавшей Виктории около 160 см, худощавое телосложение. Волосы темно-русого цвета средней длины, серо-зеленые глаза. На момент пропажи была одета в черный пуховик с капюшоном, на котором мех светло-коричневого цвета, толстовку черного цвета, джинсы, ботинки на шнуровке.

Как сообщили позднее в группе ДПСО «ПРОРЫВ» Екатеринбург и Свердловская область в соцсети «Вконтакте», девочка найдена живой.

На днях сообщалось о пропаже подростка из Калининграда, который ушел из дома после ссоры с отцом. Мальчика ищут полицейские и волонтеры.