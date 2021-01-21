Пользователи «разнесли» Тину Канделаки за фотографию в шубе

Москва, 21 января. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки подверглась критике в Сети из-за снимка на улице в длинной шубе.

На своей странице в Instagram экс-ведущая программы «Самый умный» опубликовала фотографию, на которой предстала в шикарной шубе кофейного оттенка. В подписи к посту она порассуждала о стереотипах, которые окружают людей. Канделаки предложила своим подписчикам «мысленно упаковать все шаблоны и установки в красивую подарочную бумагу, перевязать их ленточкой дерзости и выбросить в урну».

«Вы сами, в движении к внутренней и внешней свободе — прекрасная ролевая модель», — написала продюсер.

Пользователи соцсети обратили внимание не на философские мысли Канделаки, а на ее внешний вид. Мнения поклонников по поводу образа теледивы разделились. Некоторые восхитились ее роскошной шубой, отметив ее прекрасный вид. Однако нашлись и те, кто раскритиковал журналистку за то, что она носит натуральный мех.

«Волшебная Тина! Очень идет вам этот наряд. Шуба прекрасная, мне бы такую», — написала пользовательница.

«Не перестаю удивляться этой цветущей женщине. Как молодо, свежо и элегантно!» — прокомментировал подписчик.

«Фу! Натянуть на себя убитых зверей! Ради чего? Понты? Или замерзла?» — возмутился фанат.

«Человеку абсолютно все равно, что она носит шкуру убитых животных! Какой ужас!» — высказался поклонник.

Однако никакая критика не выбивает Тину из колеи. В отличие от многих знаменитых коллег, телеведущая не боится делиться семейными снимками. Так, Канделаки недавно трогательно поздравила свою дочь Меланию с днем рождения, опубликовав ее фотографию в Instagram. Поклонники пришли в восторг от глаз девушки, отметив ее невероятное сходство с матерью.