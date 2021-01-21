Пенсионеру из Киева выставили счет за отопление в размере шести его пенсий

Киев, 21 января. Житель Киева Станислав Липовский был удивлен сумме, указанной в ежемесячной квитанции за услуги ЖКХ. За отопление квартиры ему насчитали 10 796 гривен.

Такая сумма, согласно квитанции, накопилась у пенсионера за декабрь 2020 года. Мужчина отметил, что декабрь был далеко не самым холодным месяцем. Свой гневный пост киевлянин опубликовал в соцсети Facebook.

«Десять тысяч за тепло! За декабрь — это еще не самый холодный месяц! Как Вам такая арифметика? Победа! Или просто сильно нужны деньги?» — возмутился пенсионер.

Площадь квартиры мужчины составляет 102 кв. метра. По QR-коду на квитанции пользователи соцсети выяснили, что пенсионер задолжал коммунальщикам за отопление более 70 тысяч гривен, что составляет около 182 тысяч рублей.

Ежемесячная пенсия киевлянина составляет 1,7 тысячи гривен. Он признался, что временно не работает и не знает, как выплачивать долги за квартиру.

Сейчас на Украине продолжается скандал вокруг скачка цен на газ его транспортировку. Киев по требованию Запада установил рыночные цены на газ, что вызвало акции протеста в нескольких украинских городах.