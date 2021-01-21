Минсельхоз РФ предпримет меры для сохранения уровня цен на зерно и макароны

Москва, 21 января. Правительство обсуждает жесткое регулирование цен на две новые категории продуктов после установления предельных цен на сахар и подсолнечное масло.

Статистика «Совэкона» указывает, что за первую рабочую неделю 2021 года средние цены на пшеницу поднялись на 3,5%, до 15,52 тысячи рублей за тонну. Данные с 11 по 17 января фиксирует рост стоимости продукции в районе 8%. Минсельхоз готов принять меры по сдерживанию цен на зерно и макаронные изделия.

Замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что при продолжающемся увеличении цен, стоимость макаронных изделий может быть зафиксирована в соглашениях между производителями и торговыми сетями, как это было сделано с сахаром и подсолнечным маслом.

Эксперты предупредили, что такие методы не всегда эффективны. Они прогнозируют естественную стабилизацию зернового рынка после начала действия экспортных пошлин.

18 января фьючерсы на пшеницу из России достигли 300 долларов за тонну, сообщали в ФАН. Последний раз такая стоимость была зафиксирована в 2014 году.