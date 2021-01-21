Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США за пост про уйгуров

Вашингтон, 21 января. Администрация Twitter заморозила страницу посольства Китая в США после публикации, в которой Пекин объясняет свою политику по отношению к Синьцзян-Уйгурскому автономному району.

Твит о СУАР был опубликован 7 января. Спустя сутки он стал недоступен из-за нарушений установленных правил социальной сети. Как сообщил представитель Twitter, меры блокировки были предприняты за «нарушение политики относительно обесчеловечивания».

Во вторник, 19 января, занимавший в администрации Дональда Трампа пост госсекретаря США, Майкл Помпео заявил, что действия КНР в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе являются «преступлением против человечности» и «генодицом».

Спустя сутки Китай сообщил о введении санкций в отношении Майка Помпео. Известно, что Энтони Блинкен, вступивший в должность госсекретаря США при Джо Байдене, поддержал мнение предшественника.