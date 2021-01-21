Хилькевич рассказала о домогательствах режиссера в 15-летнем возрасте

Москва, 21 января. Актриса Анна Хилькевич спустя 20 лет решила рассказать историю о сексуальном домогательстве. Она призналась, что один из режиссеров приставал к ней, когда ей было всего 15 лет.

Тогда Хилькевич только закончила обучение в театральной школе и еще не была знакома с миром кино. Она ежедневно посещала кастинги в поиске ролей. Однажды ее пригласили на пробы в проект на киностудии «Мосфильм». Каждый кандидат отдельно разговаривал с режиссером, и молодая Хилькевич сразу поразила его своей юностью и красотой.

После собеседования режиссер вышел с актрисой из кабинета и обещал прислать сообщение. В нем должен был быть указан адрес для следующей встречи. Хилькевич решила, что речь идет об еще одном собеседовании, но она ошибалась.

В сообщении был указан адрес квартиры в обычном жилом доме. Там она встретила режиссера, который сидел в компании еще одного мужчины.

«Меня встречает режиссер, по квартире ходит еще один взрослый дядя. Они обмолвились, второй вышел, а режиссер пригласил меня в гостиную…» — рассказала актриса.

На этом ее сообщение оборвалось, так как она не готова рассказать продолжение истории. Хилькевич призналась, что не хочет хайпиться на этой теме, в связи с чем оставит имена обидчиков в тайне.

Похожее признание ранее сделала известная сербская актриса Милена Радулович. Она рассказала, что была изнасилована своим учителем по театральному мастерству в 17-летнем возрасте.