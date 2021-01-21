Названы ключевые критерии выбора банка российскими вкладчиками

Москва, 21 января. Подавляющее большинство российских вкладчиков при выборе банка оценивают его репутацию и надежность. К такому выводу на основе результатов опроса пришли эксперты РГС Банка и НАФИ.

Более 60% респондентов назвали ключевым критерием прозрачные и доступные для понимания требования продуктовой линейки. Чуть меньше — 55% опрошенных назвали в качестве главных условий профессиональную компетентность сотрудников банка и удобство обслуживания. Еще половина участников опроса отдали бы предпочтение компании с широкой сетью отделений и банкоматов.

«Опрошенные (75%) чаще всего ориентируются на репутацию и показатели надежности кредитной организации. Репутация банка при этом является главным критерием выбора во всех возрастных группах», — говорится в выводах исследования.

Ранее стало известно, что в России могут ужесточить систему получения кредитов. Центральный банк РФ намерен за два года подготовить законопроекты о закреплении за заемщиками обязанности по расчету показателя долговой нагрузки.