Разработчики Encodya рассказали об атмосфере и эффектах в игре

Москва, 21 января. Каждая деталь в Encodya нацелена на максимальное погружение геймера в игровой процесс. Об этом рассказал режиссер и глава эстонской студии Chaosmonger Никола Пьовесан.

Компьютерная игра Encodya выполнена в жанре приключений и стиле point-and-click. Все события происходят в Нео-Берлине, который светится от ярких вывесок и неона. Игровой мир полон деталей, с помощью которых игрок сможет максимально прочувствовать всю атмосферу происходящего.

Пьовесан отметил, что геймеров ждет большой и живой мир. На улицах Нео-Берлина можно увидеть множество рекламных вывесок и неигровых персонажей, которые разговаривают друг с другом. Выход игры Encodya на ПК запланирован на 26 января. Она будет доступна в стандартном издании и версии Save the World Edition.

Разработчик серии игр Half-Life Гейб Ньюэлл ранее вступился за создателей Cyberpunk 2077. Он призвал геймеров набраться терпения, а не критиковать CD Projekt RED за ошибки.