Поклонники Алсу оценили внешность певицы без косметики

Москва, 21 января. Российская певица Алсу решила удивить своих подписчиков и опубликовала фотографии без макияжа и укладки. Серию «натуральных» снимков оценили пользователи Instagram.

37-летняя исполнительница хита «Зимний сон» выложила три снимка: на двух из них она широко улыбается, а на еще одном уголки губ едва потянулись вверх. Она позирует в простой футболке с мордочкой собаки и небрежной прической, которая только придает ей шарма. Подписчики в Instagram похвалили девушку за такие естественные фотографии.

«Такая хорошенькая! Прям девочка 15-летняя. Алсу, Вы не меняетесь — хорошие гены», — прокомментировала одна из подписчиц.

Эта серия снимков по-настоящему редкая. На всех фотографиях в социальной сети Алсу позирует с ярким макияжем и безупречной прической. Они тоже собирают сотни восторженных комментариев, но эта публикация отличается естественной красотой певицы. Даже взгляд девушки стал особенно нежным и счастливым, заметили поклонники.

Похвастаться природной красотой решила и актриса Елизавета Боярская. На днях она опубликовала снимок без макияжа и фильтров в фиолетовом купальнике. Волосы у нее тоже без укладки и слегка растрепаны. Фолловеры оценили такой редкий кадр и заметили умиротворенный взгляд дочери Боярского.