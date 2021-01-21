Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» нарушили протокол NHL о COVID-19

Вашингтон, 21 января. Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов и Илья Самсонов включены в список хоккеистов, недоступных к матчам NHL из-за протокола о COVID-19.

Соответствующую информацию подтвердила пресс-служба столичной команды. Хоккеисты были в одном гостиничном номере в близком контакте с высоким риском заражения COVID-19, нарушив медицинский протокол лиги. Теперь они недоступны для участия в матчах и тренировках клуба. Сроки их возвращения на лед пока неизвестны.

В матче регулярного чемпионата NHL против «Питтсбург Пингвинз» Александр Овечкин забил свою первую шайбу в сезоне. Однако встреча завершилась для «Вашингтона» поражением со счетом 3:4. Еще один россиянин — Евгений Кузнецов, также отметился голом.