Сальма Хайек разгорячила фанатов откровенным снимком в купальнике

Лос-Анджелес, 21 января. Новая фотография известной мексикано-американской актрисы Сальмы Хайек вызвала бурную реакцию пользователей Instagram.

Популярная актриса порадовала фанатов серией снимков из отпуска. Для кадра она облачилась в откровенный купальник, выполненный в классическом черном цвете. Форма лифа отлично подчеркнула декольте Хайек, о чем наперебой в комментариях написали поклонники. Они пришли в восторг от фигуры актрисы и похвалили ее за работу над собой. Многие отметили, что в 54 года Сальма выглядит привлекательнее и естественнее, чем некоторые ее более молодые коллеги.

В своем посте звезда «Бандиток» заявила о необходимости сохранять хладнокровие. К чему именно относится призыв, голливудская дива не пояснила, однако читатели поспешили ответить любимой актрисе.

«Как мы можем сохранять хладнокровие, когда ты такая невероятно горячая?» — прокомментировал один из пользователей. «Более чем сексуально», — написал другой. «По-прежнему идеальная женщина», — отреагировал поклонник.

Сальма Хайек поддерживает потрясающую физическую форму и не стесняется демонстрировать свою фигуру в Сети. Так актриса недавно поделилась фотографией в откровенном платье с глубоким декольте. Пикантным снимком она решила поделиться по случаю 17 миллионов подписчиков в Instagram.