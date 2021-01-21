Forex: курс доллара упал на фоне прихода к власти Байдена

Вашингтон, 21 января. Курс американской валюты упал на 0,19% и достиг 1,212 долларов за евро. Об этом свидетельствуют данные международного рынка Forex.

Рост показателей был зафиксирован на фоне прихода к власти нового президента США Джозефа Байдена. По состоянию на 06:04 курс американской валюты к европейской снизился на 0,18% и торговался на уровне 1,2127 долларов за евро.

Церемония инаугурации 46-го главы американского государства прошла в вашингтонском Капитолии. После мероприятия демократ впервые в новом статусе прибыл в Белый дом, где подписал ряд указов об отмене принятых его предшественником Дональдом Трампом решений.

Одним из первых распоряжений Байдена стало возвращение США в Парижское соглашение по климату и во Всемирную организацию здравоохранения. Также он постановил остановить строительство стены на границе с Мексикой и отменить ограничения на въезд из ряда мусульманских стран.