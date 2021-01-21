Диетолог предупредил о риске набора веса из-за «согревающих» зимой блюд

Москва, 21 января. Жирная и калорийная пища способна хорошо согревать при низких температурах, но может стать причиной набора лишнего веса, сообщил врач-диетолог Михаил Гинзбург.

Зимой люди начинают потреблять больше грубых углеводов и жирного мяса. В рационе поэтому часто появляются пельмени и картошка с мясом. Гинзбург призвал следить за своими инстинктами и не увлекаться «согревающей едой», способной привести к неприятным последствиям.

«К сожалению, есть подвох. Людям не нужно столько тепла зимой, сколько дают эти продукты. Избыток энергии просто выражается в нарастании веса», – подчеркнул Гинзбург в беседе с радио Sputnik.

Эксперт посоветовал приглушить инстинкт, чтобы переломить тенденцию набора веса. Для этого стоит больше двигаться. Например, посещать спортивный зал.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала Федеральному агентству новостей, почему стоит перейти на растительное молоко. Продукт животного происхождения, по ее словам, способен спровоцировать остеопороз.