NASA планирует сократить количество своих филиалов в России

Москва, 21 января. Число представительств NASA в Российской Федерации может быть сокращено из-за снижения сотрудничества по направлению Международной космической станции.

У NASA есть главный офис в Москве, а также ряд представительств: в Центре подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами и Институте медико-биологических проблем РАН. Всего около 90 сотрудников работают в NASA на территории России.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли, первыми будут сокращены специалисты в Звездном городе в связи «с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз» и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки».

Ранее космическое агентство продлило срок миссии зонда Juno до сентября 2025 года. Однако не исключено, что аппарат может сломаться раньше из-за воздействия космической радиации.