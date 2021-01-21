Джо Байден выступил с речью в честь своей инаугурации

Вашингтон, 21 января. Концерт в честь инаугурации 46-ого президента США проходит в Вашингтоне у мемориала Линкольна. Все главные телеканалы США ведут его трансляцию.

Своей речью Байден подчеркнул приверженность традиционным американским ценностям. Он поблагодарил всех жителей США, сделавших выбор в его пользу и выразил уверенность в процветающем будущем американского государства.

«Благодаря вам демократия победила. Это великая страна, а мы — хорошие люди», — подчеркнул Байден в своем выступлении.

По словам нового американского лидера, перед США сегодня стоит множество вызовов. Он отметил, что вместе, как единое целое, Америка способна преодолеть любые трудности. В своей речи он упомянул Гражданскую войну и слова Мартина Лютера Кинга об американской мечте. По его мнению, сегодняшние главные угрозы американской демократии — это пандемия коронавируса и расовая несправедливость, с которыми он и его сторонники намерены бороться до конца.

Ранее в Вашингтоне на ступенях Капитолия произошла инаугурация Байдена. Он стал 46-ым президентом США.