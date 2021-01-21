Оператор дорожных камер раскрыл особенности выписывания штрафов зимой

Москва, 21 января. Погодные условия зимой усложняют процесс фиксации нарушений ПДД с помощью дорожных камер. Снег может скрыть разметку на дороге.

Об особенностях выписывания штрафов в зимний период рассказали в «МВС Груп» (оператор систем фото- и видеофиксации в Московской области). Заместитель генерального директора компании Михаил Родионов отметил, что окончательное решение об административном правонарушении принимает инспектор ГИБДД. Он просматривает все материалы. Решающим фактором здесь является видимость дорожной разметки в момент «нарушения».

«Камера не фиксирует факт исчезновения разметки под слоем снега, но в таком случае два или даже три специалиста смотрят на одно и то же правонарушение и принимают решение, различима ли разметка с точки зрения автомобилиста», – подчеркнул Родионов в беседе с радио Sputnik.

Если штраф выписан за пересечение сплошной линии во время снегопада, водитель может его обжаловать. Этим часто занимаются владельцы спецтранспорта, добавил представитель «МВС Груп».

Юрист Евгений Барыкин ранее рассказал Федеральному агентству новостей, как бороться с беспределом водителей общественного транспорта. Он посоветовал сообщать о нарушениях в организацию перевозок.