Ненакрашенную Климову назвали ровесницей дочери актрисы

Москва, 21 января. Актриса Екатерина Климова нечасто публикует фотографии со старшей дочерью. Но на днях она сделала исключение. Поклонники сразу отметили сходство между ними.

Актриса Екатерина Климова решила показать, как повзрослела ее дочь Лиза. Они сделали совместное селфи в зимней одежде. Звездная мама облачилась в серое пальто с разноцветным шарфом, а ее дочь в пуховик цвета «металлик» и ярко-желтую шапку. Один глаз она прикрыла рукой с аккуратным маникюром, а сама Климова изобразила рокерский жест «коза».

«Мечтал – теперь мое», – так подписала актриса снимок в Instagram.

Поклонников Климовой снимок удивил. Многие заметили, что без макияжа Екатерина Климова не только выглядит привлекательно, но и похожа на ровесницу своей дочери. Сходство нашли и в цвете глаз. У некоторых подписчиков появились вопросы к символу на шапке девочки, так как он напоминает знак иллюминатов.

«Знак иллюминатов. Кому принадлежите?» — поинтересовался один из подписчиков.

Снимок со своими детьми недавно опубликовала певица Вера Брежнева, которая тоже редко показывает их. Обе девочки унаследовали красоту своей матери, на что обратили внимание подписчики. Все они позировали в свитерах для журнала Elle. Кадр сделан в черно-белом цвете.