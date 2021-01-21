Фонарик может помочь обнаружить скрытую камеру в помещении

Москва, 21 января. Вероятность размещения записывающих устройств в номерах отелей, съемных квартирах и офисах не сильно высока. Проверить помещение можно несколькими способами.

Стоит внимательно осмотреть картины, игрушки, датчики дыма и необычно расположенные электроприборы, посоветовал директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. При выключенном свете можно пройтись по комнате светом от фонарика. В тех местах, где возникнут блики, может быть спрятана скрытая камера, передает «Прайм».

«Если камеру целенаправленно хотели спрятать, то вероятнее всего она будет находиться рядом с другими предметами для отвлечения внимания на них», — отметил специалист.

Воспользоваться можно и современными технологиями. Сейчас существуют приложения, которые показывают все подключенные к интернету устройства в определенном радиусе.

Ранее житель Нижнего Новгорода оказался на скамье подсудимых из-за шариковой ручки со скрытой видеокамерой. Мужчина купил устройство сыну в качестве подарка.