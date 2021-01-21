Антонов заявил о готовности России вести диалог с США о продлении ДСНВ-3

Москва, 21 января. США еще могут успеть продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с РФ.

Бывший президент американского государства Дональд Трамп «превратил единственное действующее российско-американское соглашение по контролю над ядерными вооружениями в предмет политического торга». Администрация нового хозяина Белого дома Джо Байдена до 5 февраля еще может успеть исправить ситуацию, передает РИА Новости.

«Мяч на стороне Вашингтона — ждем конструктивных предложений», — заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Кандидат на пост главы Госдепа США Энтони Блинкен ранее пообещал добиться продления ДСНВ-3 с Россией. Протеже Джо Байдена обратил внимание на срочность вопроса.