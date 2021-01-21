Названы способы сэкономить на содержании собаки без вреда для питомца

Москва, 21 января. Сэкономить на содержании питомца можно путем отказа от ненужных для него вещей. Об этом рассказал глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Одной из главных составляющих здоровья собаки является корм. Однако переход на дешевый продукт низкого качества может только спровоцировать дополнительные расходы. Лучше всего подобрать корм того же бренда, но из более бюджетной линейки. Еще одним способом сэкономить на питании питомца являются оптовые закупки по договоренности с владельцами других собак.

Кинолог советует отказаться от покупки ненужных аксессуаров, включая украшения и костюмы для собак. Он отметил, что такие вещи могут приносить удовольствие владельцам животного, но для самих питомцев они бесполезны.

«Остановите свой выбор только на том, что действительно нужно: ошейник, намордник, поводок, адресник, миски, переноска, чехлы в автомобиль, щетки, когтерез», — цитирует его РИА Новости.

Своевременная профилактика и регулярное обследование животного тоже позволит сохранить бюджет. Необходимо внимательно осматривать животное и следить за его поведением. Особого внимания требуют зубы, поскольку удаление зубного камня является дорогой и неприятной для собаки процедурой.

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