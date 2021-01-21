СМИ сообщили о разработке учеными вакцин против новых штаммов коронавируса

Оксфорд, 21 января. Ученые Оксфордского университета планируют незамедлительно подготовить версии вакцин против новых штаммов коронавируса, которые были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Об этом сообщила газета The Telegraph. Специалисты, которые разрабатывали вакцину AstraZeneca, проводят исследования, чтобы оценить возможности реконфигурации лекарства в течение 48 часов, уточнили в университете.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что создание вакцин против новых штаммов активно обсуждается с экспертами.

Новый вид коронавируса впервые был обнаружен в Соединенном Королевстве. Ученые подтвердили, что мутированный вирус распространяется гораздо быстрее своего «предшественника» и является на 70% заразнее.

Ранее в Германии был впервые зафиксирован летальный исход после повторного заражения коронавирусом.