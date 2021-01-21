Псаки прокомментировала свое возвращение на госслужбу США

Вашингтон, 21 января. Избранный президент США Джо Байден назначил на должность пресс-секретаря главы государства Джен Псаки.

Она заявила, что в первую очередь необходимо вернуть доверие граждан к государственному аппарату США. Ранее, в администрации 44-ого президента США Барака Обамы, Псаки была официальным представителем Государственного департамента. На этой должности она работала в период с 2013 по 2015 год. Следующие несколько лет Псаки занимала должность помощника главы государства по коммуникациям. О планах ее назначения Байденом на пост пресс-секретаря нового президента стало известно в ноябре 2020 года.

Некоторое время назад появилась информация о еще одном новом назначении Байдена. Конгресс США утвердил кандидатуру Эврил Хейнс на посту главы Национальной разведки.