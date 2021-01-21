Дженнифер Лопес ответила на обвинения в злоупотреблении «уколами красоты»

Вашингтон, 21 января. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес заявила, что никогда не пользовалась услугами пластических хирургов и не колола ботокс. Об этом она сообщила в Instagram.

Дискуссия началась под рекламной публикацией 51-летней звезды, в которой она представила подписчикам омолаживающую маску для лица от своего косметического бренда. Как утверждает актриса в видеоролике, это уходовое средство не оставило на ее лице ни одной морщинки.

Однако многие комментаторы поставили под сомнение чудотворный эффект маски и обвинили Лопес в применении «уколов красоты».

«Ты мне нравишься, но будь честной со своей аудиторией. Такая кожа — это не результат использования одной маски. Я вижу лазерную терапию, помощь дерматолога и люксовый уход», — написал один из поклонников. «Вы можете пользоваться этой маской всю жизнь, но не получите такой кожи как у Лопес», — добавил другой подписчик. «Обратите внимание, что ее лоб и брови не двигаются, когда она говорит. Это точно уколы ботокса, и не мало», — прокомментировал хейтер. «Хватит врать! У тебя просто хорошая генетика и косметолог!» — раскритиковал еще один фолловер.

В ответ на обвинения Дженнифер Лопес заявила, что «у нее просто такое лицо» и она устала повторять, что никогда не ложилась под нож пластического хирурга. В заключении знаменитость призвала свою аудиторию относиться к людям с добротой и оставить попытки обидеть окружающих.

Ранее певица призналась, что же дважды переносила свадьбу с бейсболистом Алексом Родригесом. По словам Лопес, она хочет устроить грандиозный вечер, однако пандемия коронавируса пока не позволяет ей осуществить мечту.