Байден назвал «очень великодушным» прощальное письмо Трампа

Вашингтон, 21 января. Новый президент США Джо Байден отказался раскрывать содержание записки, которую ему оставил бывший глава государства Дональд Трамп.

Журналисты поинтересовались у нового хозяина Белого дома, что ему написал Трамп в своей прощальной записке. В ответ Байден лишь оценил ее содержание, передает ТАСС.

«Президент написал очень великодушное письмо», — заявил президент.

Трамп предположительно оставил записку в верхнем ящике стола главы государства, расположенного в Овальном кабинете Белого дома. Пользователи Сети уже позволили себе пофантазировать на предмет содержания послания. Они предположили, что Трамп напомнил Байдену, что он все равно победил.