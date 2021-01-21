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Байден назвал «очень великодушным» прощальное письмо Трампа

Байден назвал «очень великодушным» прощальное письмо Трампа

Вашингтон, 21 января. Новый президент США Джо Байден отказался раскрывать содержание записки, которую ему оставил бывший глава государства Дональд Трамп.

Журналисты поинтересовались у нового хозяина Белого дома, что ему написал Трамп в своей прощальной записке. В ответ Байден лишь оценил ее содержание, передает ТАСС.

«Президент написал очень великодушное письмо», — заявил президент.

Трамп предположительно оставил записку в верхнем ящике стола главы государства, расположенного в Овальном кабинете Белого дома. Пользователи Сети уже позволили себе пофантазировать на предмет содержания послания. Они предположили, что Трамп напомнил Байдену, что он все равно победил.

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