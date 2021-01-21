Седокова в бикини заворожила поклонников подпрыгивающей грудью

Москва, 21 января. Певица Анна Седокова порадовала поклонников горячими кадрами с морского побережья.

Седокова не так давно отправилась отдыхать на море вместе с дочкой Моникой, которая проживает с отцом Максимом Чернявским. По решению суда публиковать фотографии девочки матери нельзя, поэтому исполнительница радует поклонников исключительно своими снимками. В сторис Instagram она показала короткое видео, на котором крупным планом запечатлен ее колышущийся бюст в открытом купальнике.

На своей странице певица также разместила фото с пляжа. Компанию ей составила уличная кошка, удобно устроившаяся на шезлонге Седоковой. Поклонники не скрывали своего восторга от полуобнаженного тела певицы в нюдовом купальнике.

«Какая вы идеально красивая!» — пишет в комментариях пользователь irishik_gostukhina.

«Самая красивая кошка та, что справа», — добавила sarra3355.

«Одна кошечка милая, другая мега сексуальная», — отметила asenika444.

Не всегда поклонники бывают столь милы в обращении к певице. Не так давно они разозлились из-за фотографии, опубликованной в соцсети. На снимке бывшая участница группы «ВИА Гра» звезда сидит на коленях своего супруга Яниса Тиммы.

Преданные фанаты пришли в восторг от аппетитных форм звезды, продемонстрировавшей ягодицы в нижнем белье. Однако большая часть фолловеров выразила мнение, что публикация фотографии является «перебором» для матери троих детей. Некоторые из них напомнили певице про грань между сексуальностью и пошлостью, которую она проигнорировала.